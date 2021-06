Sian-leder svarer Adressa-spaltist: Den farlige faktaformidlingen

Fatima Almanea slutter seg 11. juni 2021 til de som misliker demokratiutøvelse på Trondheim torg. Etter mitt syn er hun en islamist fordi hun fronter islams politiske doktriner på bekostning av vertslandets kultur og befolkning. Dette beviser hun med sin retorikk idet hun avviser demokratiets fundament, fri meningsbrytning. Og hun beviser det ved bruken av sløret, en shariauniform, et flagg for politisk islam.

Almanea driver assosiasjonslek og fremsetter uspesifiserte påstander om at Sian sysler med konspirasjonsteorier. Hensikten er å simulere at ens argument har tyngde, mens det i realiteten bare er varm luft.

LES OGSÅ FATIMA ALMANEAS TEKST: Rasisme til torgs

Hun hevder at Sian fremsetter løgner. Det er ingen overraskelse at påstanden ikke spesifiseres. Hvis det hadde vært sant, ville kompetente muslimer umiddelbart fått spalteplass for å bevise at vi er tullebukker. Faktum er at ingen er i stand til å påvise konkrete feil i vår folkeopplysning, fordi vi baserer oss på teologi, sharia, konsensus og empiri.

Hun hevder hun får assosiasjoner til jødeforfølgelse. Det er i så fall basert på teologisk og empirisk analfabetisme. Jødene flyktet fra Europa før krigen. Muslimene migrerer til Europa. Her er ingen likhet. Dog er det mange lik, herunder tre jødestammer i Medina som Almanea sitt idealmenneske begikk folkemord på.

Det er lumpent av Almanea å klandre meg for å påpeke at islam er i krig mot Norge. Koranen sier at Muhammed eksisterte med det ene formål å okkupere hele verden for islam, også dersom ikke-muslimene motsetter seg Allahs erobringsprosjekt. Koran, sunna og sharia har flere tidløse befalinger om å slakte «vantro» inntil islam har verdensherredømme.

Det eneste fornuftige Almanea bidrar med i sitt innlegg er oppfordringen om å oppsøke kunnskap, avsløre løgn og ubeviselige påstander. Kunnskapsformidling har vært Sian sitt mantra i over 20 år. Nå venter vi spent på neste utspill, der hun er konkret i sine påstander om Sian sin faktaformidling.

Almanea mener at samfunnet må vaksineres mot Sian sitt prosjekt. Sian vil vaksinere nordmenn mot hennes politiske prosjekt. Hvilken vaksine man tar, beror på hva slags samfunn man ønsker at Norge skal være. Norsk eller islamsk.

Sharia er en systematisering og sammenfatning av islams teologi. Den europeiske menneskerettsdomstolen har slått fast at «sharia was incompatible with the fundamental principles of democracy as set forth in the Convention [EMK]. Sharia (…) is stable and invariable. Principles such as pluralism in the political sphere or the constant evolution of public freedoms have no place in it».

Det konkurrerende politiske systemet for samfunnsstyring som Almanea arbeider for å fremme her i Norge, er inkompatibelt med demokrati og menneskerettigheter.

Hvilken vaksine vil du da ta?

Red.anm.: Spaltist Fatima Almanea har fått tilbud om samtidig imøtegåelse. Hun ønsker ikke å benytte seg av denne.

